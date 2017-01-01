"Antalya birçok Avrupa başkentinden daha güvenli"

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın birçok Avrupa başkentinden daha güvenli bir yer olduğunu belirtti.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Karaloğlu, Romanya'dan Türkiye'ye ziyarete gelen gazetecileri makamında kabul ederek Türkiye ve Antalya turizmi hakkında bilgi verdi.

Dünyada 2016 yılında yaşanan kaos ortamı ve Türkiye'deki darbe girişiminin turizmi olumsuz etkilediğine dikkati çeken Vali Karaloğlu, "Bu yıl özellikle mayıs ayı rakamlarına baktığımızda 2016 Mayıs ayına göre yüzde 60 artış söz konusu ki bu yıl sonunda yine 2016'ya göre yüzde 60-65 artışla sezonu kapatacağımıza inanıyoruz. Bu yükseliş Antalya ve Türkiye'nin, turizm altyapısı ve turizmde çalışan insan kalitesi açısından, hizmet kalitesi bakımından dünyanın en iyi ülkelerinden, en iyi destinasyonlarından bir tanesi olduğunun bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Antalya'da güvenlik konusunda hiçbir sorun bulunmadığını ve şehrin son derece güvenli olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, "Antalya, iddia ediyorum birçok Avrupa başkentinden daha güvenli bir merkez." değerlendirmesinde bulundu.

Karaloğlu, terör olaylarının ülke ya da şehir ayırt etmeden tüm dünyanın sorunu haline geldiğine işaret ederek geçen yıl Paris, Brüksel, Berlin ve Stockholm'de düzenlenen terör saldırılarını anımsattı.

Terörle bütün dünya ülkelerinin ortak mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Karaloğlu, "Antalya'da bugün güvenlikle ilgili tedbirleri en üst düzeyde almış durumdayız. Son 1,5 yıldır havaalanına girişlerde tedbirleri artırdık. Daha önce yapmadığımız farklı işler yaparak güvenliği artırdık. Bütün şehrin güvenliğiyle ilgili ortak kararlar alıp ortak uygulamalar yapıyoruz. Hem otellerde hem sahillerde hem de şehrin 60 ayrı giriş noktasında şehre girenleri kontrollerden geçiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

- "Turizm pazarını çeşitlendirmeliyiz"

Vali Karaloğlu, Valilik olarak her yıl yaklaşık 2 milyon doları turizm reklam ve tanıtımı için harcandıklarını belirtti. Antalya'ya her sene yaklaşık 12 milyon yabancı turist geldiğini vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"En güçlü pazarlarımız Alman ve Rus pazarlarıdır. Yüzde 30 gibi Alman yine yüzde 30 gibi Rus pazarımız mevcut. Pazarı çeşitlendirmek üzere Hindistan, Çin ve Orta Asya ülkelerinde çalışmalar yapıyoruz. Hint pazarına özel çalışıyoruz. Hint düğün turizmi için çalışıyoruz. Bu sene 10 Hint düğünü anlaşmamız var ki bunun 40 milyon dolar gibi bir getirisi var. Bunun dışında Çin pazarına çok önem veriyoruz ki bizim hedefimiz bu büyük Çin pazarını Türkiye'ye ve Antalya'ya çekebilmek."

- "Dünyada bu kaliteyi bu fiyata sunan başka bir ülke yok"

Romanya ile Türkiye'nin çok derin tarihsel, kültürel ve dostluk ilişkileri bulunan iki ülke ve iki toplum olduğunu ifade eden Karaloğlu, Türkiye ile Romanya arasındaki tarihi ilişkiler ve iki toplumun birbirini yakından tanımasının turizm ilişkilerini de kolaylaştırdığını belirtti.

Karaloğlu, Romanya'dan her yıl Türkiye'ye 450-500 bin turist geldiğini vurgulayarak bunların 90-100 bin arasının Antalya'ya geldiğini bildirdi. Romanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının 2013'ten sonra arttığını fakat bunun yeterli olmadığını kaydeden Karaloğlu, "Romanya hem coğrafi yakınlık bakımından hem kültürel yakınlık bakımından hem de tarihsel ilişkiler bakımından bize çok yakın. Dolayısıyla daha çok Rumen vatandaşının Türkiye'ye gelmesini gerektirecek altyapıya sahibiz. Antalya hem hizmet kalitesi bakımından hem fiyat bakımından çok uygun ki dünyada bu kaliteyi bu fiyata sunan başka bir ülke yok. Bütün Romanya'yı bu kaliteli tatil için Antalya'ya davet ediyorum. Rumen vatandaşlarının Antalya'ya geldiklerinde buradan mutlaka mutlu bir şekilde ayrılacaklarının garantisini ilin valisi olarak veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.



