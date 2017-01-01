Adana'daki kadın cinayeti

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ADANA (AA) - Adana'da eşi Şehriban E'yi darbederek öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık İzzet E. ve sanığın tutuksuz annesi, babası, kardeşi ile bir yakını hakkında açılan davaya devam edildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu İzzet E. ile öldürülen Şehriban Elmas'ın babası Celal Özdemir ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Nusret E, Keziban E, İsmail E, ve İbrahim E. ise duruşmaya gelmedi.

Tutuklu sanık İzzet E, eşiyle sevgili olup evlendiklerini kayınbabası ile kayınvalidesinin devamlı kendisinden para istediğini iddia ederek, "Devamlı kayınbabam eşimi arayıp 'para versin' diyordu. Keşke böyle olmasaydı. Pişmanım. Bırakmadılar mutlu bir hayatımız olsun." şeklinde konuştu.

İzzet E'nin avukatı da müvekkilinin "canavarca hisle" eşini öldürmediğini, tahrik altında istemeden cinayeti işlediğini savunarak tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, İzzet E'nin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde 5 Aralık 2016’da bir çocuk annesi Şehriban E'yi döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eşi İzzet E. hakkında "eşini kasten eziyet çektirerek öldürme", kayınbabası İsmail, kayınvalidesi Keziban, kayınbiraderi İbrahim E. ile akrabaları Nusret E. hakkında ise "suça iştirakten" dava açılmıştı.

