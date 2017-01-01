ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Almanların tatil tercihinde Antalya hala yerini koruyor"

16 Mayıs 2017 Salı, 17:35

ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, "Almanların tatil tercihinde Antalya hala yerini koruyor. Alman pazarı her ne kadar 2014-2015'e göre eksilerde olsa da geçen sene nisan ayına baktığımızda Almanya pazarında artış görünüyor." dedi.

Kemer ilçesinde Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen aylık olağan toplantıdaki sunumunun ardından gazetecilere açıklama yapan Yağcı, mart ayı sonuna kadar Avrupa pazarında düşüşlerin devam ettiğini ancak nisan ayıyla başlayan sezonun ardından Ruslardan büyük bir talep olduğunu söyledi.

Rus pazarındaki talep artışının 2015 rakamlarını geçtiğini ifade eden Erkan Yağcı, Almanya pazarında da tatillerin nisan ayına denk gelmesinden dolayı bu yıl ilk defa Antalya'daki Alman turistlerde yüzde 2'lik bir artış yaşandığını kaydetti.

Yağcı, temennilerinin Almanya pazarındaki artışın devam etmesi yönünde olduğunu vurgulayarak, "Mayıs-Temmuz arası yüksek sezonda bu pazardaki artışın devam etmesini istiyoruz. Rus misafirlerin güçlü şekilde Antalya'ya geldiğini görüyoruz. Nisanda başlayan bu büyümeyi, mayıs ve sonrasında da umut ediyoruz. Genelde Almanya'daki okulların tatil olması nisan ayına denk geldi. Şunu gördük ki Almanların tatil tercihinde Antalya hala yerini koruyor. Alman pazarı her ne kadar 2014-2015'e göre eksilerde olsa da geçen sene nisan ayına baktığımızda Almanya pazarında artış görünüyor." diye konuştu.

- Rus pazarında artış

Rus pazarından ciddi beklentilerin olduğuna değinen AKTOB Başkanı Yağcı, şöyle devam etti:

"2016'ya kıyasla çok ciddi bir artışımız var. Hedefimiz 2015 rakamlarını geçip, 2014 rakamlarına ulaşmak. Bu da 3-3,5 milyon civarında Bir Rus misafiri Antalya'da ağırlamak anlamına geliyor. Bunu ne kadar gerçekleştirirsek, o kadar iyi olur. Antalya dünyada en fazla turist ağırlayan 12'nci şehir. Bu güçlü pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Bunun için Alman ve Rus pazarı çok önemli."

Yağcı, ilk verilere bakıldığı zaman geçen seneye kıyasla bir büyümenin söz konusu olduğunu belirterek, bu büyümenin eksenindeki Rusya pazarının da büyümeye devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin petrolünün olmadığını ancak turizminin olduğuna dikkati çeken Erkan Yağcı, geçen seneyi unutup, bu yıl turizmde Türkiye'nin var olduğunu hissettirmek istediklerini anlattı.

- "2017 ve sonrası için hedefimiz, turist sayısını tekrar artırmak"

Rusya'da yapılacak Türkiye Festivali'ne AKTOB olarak katılacaklarını da hatırlatan Yağcı, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir aktivite. Türkiye, Moskova'nın göbeğinde tanıtım yapacak. Özellikle böyle sıkıntılı dönemlerde tanıtım ve algı çalışmaları yapmak önemli. Türkiye'nin ve Antalya'nın adını hafızalarda tutmak çok önemli. Heyecanlıyız ve festivali bekliyoruz. Türkiye'nin turizm geliri 2016'ya göre yüzde 30 azaldı. Bu azalma fiyatlarla ilgili. Çünkü direkt gelire yansıyor. Türkiye, 2016'da çok sıkıntılı bir dönemden geçti. Jeopolitik, ekonomik ve siyasi gelişmeler turizmi çok fazla etkiledi. Türkiye'de 41 milyon misafir ağırlamıştık. Bu daha sonra 32 milyona düştü. Antalya'da ise 12 milyondan 6,5 milyona düştü. İnsan sayısı azalınca gelir de düşüyor. 2017 ve sonrası için hedefimiz, turist sayısını tekrar artırmak. Belli bir talebi yarattıktan sonra fiyatı artırmak. Bu kolay olmayacak. 2-3 yıl içerisinde gelirimizi de artırma durumuna gelmemiz lazım."

Toplantıya, Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Tayyar Gül, otel temsilcileri ve iş adamları katıldı.

İLGİLİ HABERLER
Antalya OSB'nin altyapısı Türk Telekom'a emanet
YEREL

ANTALYA OSB'NİN ALTYAPISI TÜRK TELEKOM'A EMANET
Başkan Uysal, ABD programını iptal etti
YEREL

BAŞKAN UYSAL, ABD PROGRAMINI İPTAL ETTİ
&quot;5. Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması&quot;
YEREL

"5. GENÇ ÇINARLAR KISA FİLM YARIŞMASI"
&quot;Antalya birçok Avrupa başkentinden daha güvenli&quot;
YEREL

"ANTALYA BİRÇOK AVRUPA BAŞKENTİNDEN DAHA GÜVENLİ"
Selfy Fest'17 Antalya'da
YEREL

SELFY FEST'17 ANTALYA'DA
Vali Karaloğlu: &quot;Antalya, birçok Avrupa başkentinden daha güvenli&quot;
YEREL

VALİ KARALOĞLU: "ANTALYA, BİRÇOK AVRUPA BAŞKENTİNDEN DAHA GÜVENLİ"
Türk otelleri Almanya'da 700 acente ile buluştu
YEREL

TÜRK OTELLERİ ALMANYA'DA 700 ACENTE İLE BULUŞTU
Özel çocuklar akvaryumu gezdi
YEREL

ÖZEL ÇOCUKLAR AKVARYUMU GEZDİ
Alanya Gürcistan'da tanıtıldı
YEREL

ALANYA GÜRCİSTAN'DA TANITILDI
Antalya'da traktör devrildi: 1 ölü
YEREL

ANTALYA'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ

Adrasan sahili yaz sezonuna hazır
YEREL

ADRASAN SAHİLİ YAZ SEZONUNA HAZIR
Manken Burcu Çağlayan davasında sanıklar beraat etti
YEREL

MANKEN BURCU ÇAĞLAYAN DAVASINDA SANIKLAR BERAAT ETTİ
ASMEK sergisi kapılarını açıyor
YEREL

ASMEK SERGİSİ KAPILARINI AÇIYOR
Finike Günçalı ve Kaş Doğantaş Grup yolları yapılıyor
YEREL

FİNİKE GÜNÇALI VE KAŞ DOĞANTAŞ GRUP YOLLARI YAPILIYOR
Kemer'de Enduro heyecanı
YEREL

KEMER'DE ENDURO HEYECANI
Muratpaşa Belediyesi'nden Sokak Hayvanları Festivali
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN SOKAK HAYVANLARI FESTİVALİ
AÜ medya başarı ödülleri
YEREL

AÜ MEDYA BAŞARI ÖDÜLLERİ
Tütüncü: &quot;Tüm mahallelerde hizmete devam&quot;
YEREL

TÜTÜNCÜ: "TÜM MAHALLELERDE HİZMETE DEVAM"
Başkan Yücel, &quot;3.Yıl Özel Programı&quot;nda hizmet ve projelerini anlatacak
YEREL

BAŞKAN YÜCEL, "3.YIL ÖZEL PROGRAMI"NDA HİZMET VE PROJELERİNİ ANLATACAK
Özel çocuklardan bahar partisi
YEREL

ÖZEL ÇOCUKLARDAN BAHAR PARTİSİ
ABD'ye mermer ihracatı arttı
YEREL

ABD'YE MERMER İHRACATI ARTTI
Başkan Tütüncü, Uçak Bakım Teknolojileri
YEREL

BAŞKAN TÜTÜNCÜ, UÇAK BAKIM TEKNOLOJİLERİ
Konyaaltı'nda personeli ilkyardım eğitimi
YEREL

KONYAALTI'NDA PERSONELİ İLKYARDIM EĞİTİMİ
Türkiye Enduro Şampiyonası 2. ayak yarışına doğru
YEREL

TÜRKİYE ENDURO ŞAMPİYONASI 2. AYAK YARIŞINA DOĞRU
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!