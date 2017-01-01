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ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, "Almanların tatil tercihinde Antalya hala yerini koruyor. Alman pazarı her ne kadar 2014-2015'e göre eksilerde olsa da geçen sene nisan ayına baktığımızda Almanya pazarında artış görünüyor." dedi.

Kemer ilçesinde Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen aylık olağan toplantıdaki sunumunun ardından gazetecilere açıklama yapan Yağcı, mart ayı sonuna kadar Avrupa pazarında düşüşlerin devam ettiğini ancak nisan ayıyla başlayan sezonun ardından Ruslardan büyük bir talep olduğunu söyledi.

Rus pazarındaki talep artışının 2015 rakamlarını geçtiğini ifade eden Erkan Yağcı, Almanya pazarında da tatillerin nisan ayına denk gelmesinden dolayı bu yıl ilk defa Antalya'daki Alman turistlerde yüzde 2'lik bir artış yaşandığını kaydetti.

Yağcı, temennilerinin Almanya pazarındaki artışın devam etmesi yönünde olduğunu vurgulayarak, "Mayıs-Temmuz arası yüksek sezonda bu pazardaki artışın devam etmesini istiyoruz. Rus misafirlerin güçlü şekilde Antalya'ya geldiğini görüyoruz. Nisanda başlayan bu büyümeyi, mayıs ve sonrasında da umut ediyoruz. Genelde Almanya'daki okulların tatil olması nisan ayına denk geldi. Şunu gördük ki Almanların tatil tercihinde Antalya hala yerini koruyor. Alman pazarı her ne kadar 2014-2015'e göre eksilerde olsa da geçen sene nisan ayına baktığımızda Almanya pazarında artış görünüyor." diye konuştu.

- Rus pazarında artış

Rus pazarından ciddi beklentilerin olduğuna değinen AKTOB Başkanı Yağcı, şöyle devam etti:

"2016'ya kıyasla çok ciddi bir artışımız var. Hedefimiz 2015 rakamlarını geçip, 2014 rakamlarına ulaşmak. Bu da 3-3,5 milyon civarında Bir Rus misafiri Antalya'da ağırlamak anlamına geliyor. Bunu ne kadar gerçekleştirirsek, o kadar iyi olur. Antalya dünyada en fazla turist ağırlayan 12'nci şehir. Bu güçlü pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Bunun için Alman ve Rus pazarı çok önemli."

Yağcı, ilk verilere bakıldığı zaman geçen seneye kıyasla bir büyümenin söz konusu olduğunu belirterek, bu büyümenin eksenindeki Rusya pazarının da büyümeye devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin petrolünün olmadığını ancak turizminin olduğuna dikkati çeken Erkan Yağcı, geçen seneyi unutup, bu yıl turizmde Türkiye'nin var olduğunu hissettirmek istediklerini anlattı.

- "2017 ve sonrası için hedefimiz, turist sayısını tekrar artırmak"

Rusya'da yapılacak Türkiye Festivali'ne AKTOB olarak katılacaklarını da hatırlatan Yağcı, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir aktivite. Türkiye, Moskova'nın göbeğinde tanıtım yapacak. Özellikle böyle sıkıntılı dönemlerde tanıtım ve algı çalışmaları yapmak önemli. Türkiye'nin ve Antalya'nın adını hafızalarda tutmak çok önemli. Heyecanlıyız ve festivali bekliyoruz. Türkiye'nin turizm geliri 2016'ya göre yüzde 30 azaldı. Bu azalma fiyatlarla ilgili. Çünkü direkt gelire yansıyor. Türkiye, 2016'da çok sıkıntılı bir dönemden geçti. Jeopolitik, ekonomik ve siyasi gelişmeler turizmi çok fazla etkiledi. Türkiye'de 41 milyon misafir ağırlamıştık. Bu daha sonra 32 milyona düştü. Antalya'da ise 12 milyondan 6,5 milyona düştü. İnsan sayısı azalınca gelir de düşüyor. 2017 ve sonrası için hedefimiz, turist sayısını tekrar artırmak. Belli bir talebi yarattıktan sonra fiyatı artırmak. Bu kolay olmayacak. 2-3 yıl içerisinde gelirimizi de artırma durumuna gelmemiz lazım."

Toplantıya, Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Tayyar Gül, otel temsilcileri ve iş adamları katıldı.