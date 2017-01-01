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Ecdat sevgisi "engel" tanımadı

16 Mayıs 2017 Salı, 17:42
Ecdat sevgisi "engel" tanımadı

AĞRI (AA) - Ağrı'da, "Engelliler Haftası" kapsamında bir araya gelen engelliler, ecdat yadigarı İshak Paşa Sarayı'nı gezdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün organizasyonuyla bir araya gelen engelli vatandaşlar, Osmanlı döneminde yapılan tarihi İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti.

Bedensel ve zihinsel engellerine rağmen sarayın her köşesini gezen engelliler, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Ağrı İl Müdürlüğü Çocuk Destek Merkezi Müdürü Fesih Türtük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Engelliler Haftası kapsamında farklı bir organizasyon yapmayı planladıklarını ve bu kapsamda engellileri ecdat yadigarı İshak Paşa Sarayı'na getirdiklerini anlattı.

Engelli vatandaşlara yönelik çeşitli organizasyonlar yaptıklarını ifade eden Türtük, "Onlar için çok özel bu haftayı farklı bir organizasyonla kapatmak istedik ve bu kapsamda Osmanlı döneminde yapılan İshak Paşa Sarayı'na geldik. Onlar için güzel bir değişiklik oldu. Engellilerimizin de tarihimizle tanışmaları bizleri çok mutlu etti. dedi.

Doğubayazıt Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Böyle önemli bir hafta da Ağrılı kardeşlerimizle bizi bir araya getiren herkese çok teşekkür ederiz. Hep birlikte tarihimizin önemli yapılarından İshak Paşa Sarayı'nı gezerek güzel bir gün geçirdik." diye konuştu.

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