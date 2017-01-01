Servis aracından düşen öğrenci, 11 gün sonra hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Alaşehir ilçesinde servis aracından ineceği sırada yere düşerek yaralanan ilkokul öğrencisi Burak Barut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Burak Barut (12) 5 Mayıs'ta Hacıbey Mahallesi girişinde öğrenci servisinden inerken yere düştü.
Sağlık ekiplerince ilk olarak Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burak, daha sonra Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Beyin kanaması teşhisi konulan Burak, müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede 11 gündür yaşam mücadelesini veren Burak, bugün hayatını kaybetti.
Ahmet-Keziban Barut çiftinin iki çocuğundan biri olan Burak, Erenköy Mahallesi Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Öte yandan gözaltına alınan servis sürücüsü H.A, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.