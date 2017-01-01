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Mezuniyet sevincini bebeğiyle yaşadı

16 Mayıs 2017 Salı, 18:04
Mezuniyet sevincini bebeğiyle yaşadı

KİLİS (AA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesindeki (KİYÜ) mezuniyet törenine, bir öğrenci 10 aylık bebeğiyle katıldı.

Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olan 22 yaşındaki Ümran Atik, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine 10 aylık oğlu İsmail ve eşi Mikail Atik ile geldi.

Eşinin ve ailesinin desteğiyle üniversiteye başlayan Atik, mezuniyet sevincini öğrenciyken dünyaya getirdiği oğluyla yaşadı.

Ümran Atik, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının ve eşinin desteğiyle üniversiteyi kazandığını söyledi.

Hamileliği sırasında zorlu bir öğrencilik dönemi geçirdiğini dile getiren Atik, "3. sınıftayken hamile olduğumu öğrendim. Ondan sonra derslerime ara vermeden gitmeye devam ettim. Bugün mezun olduğum için tarif edilmez duygular içerisindeyim. Rahmetli babam öğretmen olmamı çok isterdi. Onun sayesinde oldu bunlar. Yattığı yerden bile halen desteğini hissedebildiğim bir insan. Eşim ve kayınvalidemin de çok büyük desteği oldu bana. Oğlum ile çıktığım bu yolda şimdi de atanmak için çabalayacağım." diye konuştu.

Mikail Atik de eşinin üniversite okuyabilmesi her türlü desteği verdiğini belirtti.

Törendeki konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket verildi, öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı.

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