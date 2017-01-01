Bodrum'da yaşlı kadının Atatürk sevgisi duygulandırdı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşlı bir kadının, Bodrum Belediye Meydanı'nda asılı dev Atatürk posterini öptüğü anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bodrum Belediye Meydanı'nda çekilen ve sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan görüntülerde yaşlı bir kadın, dev Atatürk posterinin bulunduğu yere çıkan 2 basamağı güçlükle çıkıyor. Yaşlı kadın, posterden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün her iki elini de öpüyor.
Görüntülendiğinden haberi olmayan yaşlı kadın, daha sonra meydandan ayrılıyor.
Yaşlı kadının Atatürk sevgisi, sosyal paylaşım sitelerinde büyük ilgi gördü.