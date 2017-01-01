Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BARTIN (AA) - Bartın’da Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Koordinasyonu işbirliğinde “İhracatta Sağlanan Devlet İmkanları” konulu seminer düzenlendi.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Organize Sanayi Bölgesi İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen seminerde konuşan Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Rukiye Duru, ihracatta sağlanan devlet yardımlarının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE), pazara giriş belgelerinin desteklenmesi, pazar araştırması ve pazara giriş, yurt dışı ve yurt içi fuar, yurt dışı birim marka ve tanıtım, tasarım, marka, küresel tedarik zincirine giriş gibi başlıklar altında ele alınabileceğini söyledi.

"URGE projeleriyle, kümelerin hedef pazarlarda markalaşabilmesinin yolu açılmıştır." diyen Duru, proje yaklaşımının, ihtiyaç analizi, gelişim yol haritası, performans denetimi ve yurt dışı fuarlara katılımı kapsadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Pazara giriş belgeleri desteğinde de firmalarımızın bir ülke pazarına girişte avantaj sağlayan ve akredite edilmiş kurum veya kuruluşlardan aldıkları çevre ve kalite belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile analiz raporu alma giderleri, tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme giderleri, firma başına yıllık 250 bin dolara kadar yüzde 50 oranında desteklenmektedir. Yıllık şirket başına 250 bin dolar limit konulmuş olup, belge başına 25 bin dolar sınırı kaldırılmıştır. Böylece gemi ve yat sektörü gibi yüksek maliyetli belge giderlerinin olduğu sektörlerdeki pazara giriş belgelerinin desteklenebilmesinin önü açılmıştır."

İhracatçıların küresel firmalar ile yeni tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlamak amacıyla küresel tedarik zincirine giriş desteği sunulduğunu anlatan Duru, söz konusu projeyle üretici firmaların ihtiyacı olan yazılım alımı, eğitim, danışmanlık, sertifikasyon, ürün geliştirmeye dönük makine ekipman alımı ve yurt dışı ofis depo kiralama giderlerinin desteklendiğini aktardı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen giderlerin yüzde 50 oranında desteklendiğine işaret eden Duru, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje süresi 2 yıl olup, proje başına 1 milyon dolara kadar destek verilecektir. Firmaların azami 1 projesi destek kapsamındadır. İhracatçılarımızın e-ticaret platformlarında daha etkili olabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan yeni destek mekanizması kapsamında, e-ticaret sitelerine toplu üyelik desteğinde de üyelik giderleri yüzde 80 oranında ve 3 yıl süreyle desteklenmektedir. Her bir şirket için yıllık en fazla 2 bin dolar tutarında destek sağlanmaktadır."

Dış Ticaret Uzmanı Harun Koçak ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan pazarına ihracat imkanları hakkında bilgi verdi.

Duru ve Koçak’ın, katılımcıların sorularını da cevapladığı seminere, Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, Bilim, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Birol Cangi, OSB İl Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik, sanayiciler ve iş adamları katıldı.