Antalya OSB'nin altyapısı Türk Telekom'a emanet

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ANTALYA (AA) - Türk Telekom ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında, bölgede yer alan sanayi kuruluşlarına ileri teknoloji hizmetlerinin sunulması için iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Antalya OSB'den yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi arasında, bölgede ileri teknoloji hizmetleri sağlanması amacıyla gerçekleştirilen iş birliği kapsamında imza töreni düzenlendi.

Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, OSB'lerin teknolojik destekle ülke ekonomisine daha da büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Bugüne kadar 180'den fazla organize sanayi bölgesi, teknopark, serbest bölge ve 800'den fazla ticari bölgenin, teknolojik altyapısını Türk Telekom'a emanet ettiğini anlatan Önal, "Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında da bölgedeki 8 ana sektörde hizmet veren 267 firmayı Türk Telekom teknolojisi ile buluşturacağız." dedi.

- Üst düzey teknoloji

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar da göreve geldikleri günden bu yana sanayicinin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmak için çalıştıklarını ve söz konusu protokolün de bu amaca hizmet ettiğini bildirdi.

Dünyanın sanayi 4.0'ı konuştuğu hatta tamamlamak üzere olduğu bir zaman diliminde olduklarının altını çizen Bahar, "Sanayi 4.0'ın olmazsa olmazı iletişim, akıllı şehirler, karanlık fabrikalar ve akıllı OSB'lerdir. Şu ana kadar hiçbir OSB'de bu hizmet bu teknoloji ile yapılır durumda değil. Bu teknolojiye GPON deniyor. Tam kapsama alanı olan ve iletişimi en üst noktaya çıkaran bir yapıdır GPON. Bu teknolojinin buraya entegre edilebilmesi için alt yapınızın mükemmel olması gerekiyor. Bu da OSB'mizin gelmiş olduğu noktayı net bir şekilde gösteriyor. Türkiye'nin alt yapısı en güçlü OSB'sinin Antalya OSB olduğu bir kez daha teyit edilmiş oluyor. Dolayısıyla OSB'miz ile övünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Önal, Antalya OSB Başkanı Bahar, Türk Telekom Bölge Müdürü Ercan Ağır ve Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin tarafından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında Türk Telekom, teknolojik altyapısı, gelişmiş ses ve geniş bant çözümlerini sanayi bölgesindeki kuruluşlara sunacak.