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Maçka'daki operasyon

16 Mayıs 2017 Salı, 18:08

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, devletin gerçekleştirdiği çok yönlü çalışmalar neticesinde bölücü terör örgütünün yok olma noktasına geldiğini belirtti.

Gümrükçüoğlu, yazılı açıklamasında, Maçka ilçesinde yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında sağlanan temasta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

Devletin gerçekleştirdiği çok yönlü çalışmalar neticesinde bölücü terör örgütünün yok olma noktasına geldiğini vurgulayan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Devletimizin ve milletimizin kararlı iradesi ile bu hain örgüt artık tümüyle yok edilecektir. Sığındıkları mağaralar yerle bir edilince ilimiz kırsalına kaçmaya çalışan bu hainleri ve tüm terör gruplarını bir kez daha telin ediyoruz. Hepsi biliyor ki artık hiç birinin hayatta kalma şansı yoktur. Rabbim, bizleri şehidimizin şefaatlerine nail eylesin."

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