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Dalgıçlar denizde, halk ise adada temizlik yaptı

16 Mayıs 2017 Salı, 18:12

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde dalgıçlar Bozburun Mahallesi limanında deniz dibini, vatandaşlar da her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Kızıl Ada'yı temizledi.

Marmaris Belediyesince "Bahar Temizliği, Temizlik Hareketi" sloganıyla düzenlenen deniz dibi ve koy temizliği, bazı sanatçı ve vatandaşların da katılımıyla devam etti. Belediyeye destek veren dalgıçlar, Bozburun Mahallesi limanında deniz temizliği yaptı. Dalgıçlar yaklaşık 2 saat içinde denizden 100 kiloya yakın atık malzeme çıkardı.

Yunanistan'ın Simi Adası ile karşı karşıya bulunan Kızıl Ada'daki temizlik çalışmasına ise sanatçı Tarık Tarcan da katıldı. Tarcan ve vatandaşlar, adaya 4 tekne ile ulaştı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmada adadan bir tekne dolusu çöp toplandı.

Temizlik faaliyetine destek veren ve Bozburun Mahallesi'nde evi bulunan Tarcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, adada mangal ateşi yakıldığını, dikkatsizliğin bütün adayı kül edebileceğini söyledi.

Yaşadıkları evleri temiz tutmakta titiz olan insanların aynı hassasiyeti doğaya göstermediğini anlatan Tarık Tarcan, şöyle konuştu:

"Evleri temiz halde tutarız ama dışarıda tabiata geldiğimiz zaman evimize gösterdiğimiz titizliği göstermeyip, bütün pisliği doğaya bırakıyoruz. Biz de temizledik bunu bugün, bir faydası olacak mıdır? Kendi içimizde kendi ruhumuzu temizlemiş olduk böylelikle. İnsanlar yaşadığı yerlerin geleceği ve konumu ile sorumludurlar. İlla burada doğmak gerekmez, eğer burada yaşıyorsanız bu yöreye sorumluluklarınız vardır. Bu sorumluluk çerçevesinde biz de üzerimize yaptık."

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Sorumlusu Barış Ünlü de temizliğin kirletmemekle başladığını dile getirdi.

Kirletilen bütün koyları temizlediklerini anlatan Ünlü, "Bütün mahalle ve koylarda hem karada hem de denizde temizlik çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

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