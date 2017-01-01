Ordu'da şehir hastanesi projesi

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ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, şehir hastanesi projesine ilişkin, "İçinde birçok hatayı barındıran ve aylık sadece işletme maliyeti 200 bin lira olan Botanik Park'ın yerine 700 milyon liralık dev bir projenin hayata geçirilmesi bana göre de mantıklı bir karar." dedi.

Yılmaz, Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı olağan toplantısında, şehir hastanesinin, Botanik Park'ın olduğu yere yapılması konusunda değerlendirmede bulundu.

Botanik Park'ın Ordu Büyükşehir Belediyesine devriyle ilgili süreçte sadece işletmeci durumunda olduklarını ve konunun müdahillerinden biri olmadıklarını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Botanik Park, Ordu Büyükşehir Belediyesinin kuruluş sürecinden önce başlamış ve büyükşehir kurulduktan sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından sadece işletmesi yapılmak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesine devredilmiş bir projedir. Bu proje sadece elektrik sistemine 4 milyon lira harcanmış, 12 milyon liraya mal olmuş bir projedir. Ekstra olarak bu harcamanın dışında 4,5 milyon liraya çiçekler, ağaç fidanları ve bitki çeşitleri ilave edilmesi gerekiyordu."

Söz konusu projeyi devraldıktan sonra bazı itirazlarının olduğunu aktaran Yılmaz, "Çünkü projeden kaynaklı eksiklikler vardı. Devraldıktan sonra burada çalışmalar yapmak zorunda kaldık. Sulamadan kaynaklı olarak mevcut toprak özelliğini yitirmiş durumda. Buranın sadece aylık işletme maliyeti 200 bin lirayı buluyor. Bu çok ciddi bir rakam. Zaten projeyi yürüten yüklenici firma ile Orman Genel Müdürlüğü halen davalı durumdalar." diye konuştu.

Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın, Ordu ziyaretinde mevcut Ordu Devlet Hastanesini incelerken düşünülen şehir hastanesinin, Botanik Park'ın olduğu yere yapılması konusunun gündeme geldiğini anlatarak "Sağlık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığımız buranın devriyle ilgili mutabakata varmışlar. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bizim burayla ilgili müdahil olma durumumuz söz konusu değil." ifadesini kulandı.

- "700 milyon liraya mal olacak devasa bir proje"

Yapılacak şehir hastanesinin, 700 milyon liraya mal olacak devasa bir proje olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Böylesine büyük bir yatırım için buranın yer olarak düşünülmesi kadar doğal bir durum yok. Zaten Bakanlık nihai kararı vermiş. Bu saatten sonra tüm sorumluluk Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğünde. Mevcut Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi toplam 50 dönümlük bir alanda hizmet veriyor. Yapılacak şehir hastanesi ise 250 dönümlük bir alanda hizmet verecek. Yeni yapılacak olan, her iki hastanenin yerine hizmet verecek. Projeye göre her biri özel 800 yataklı olacak. Gerekirse yatak sayısı bin 200'e çıkarılabilecek."

Şehir hastanesinin özel sektör tarafından değil yine devlet tarafından işletileceğine işaret eden Yılmaz, şehir hastanesinin çalışanlarının kamu görevlisi olacağını, sadece hastaneyi inşa eden firmanın hastane gelirlerinden belli bir oranda pay alacağını söyledi.

Yılmaz, Ordu açısından bakıldığında Botanik Park'ta sorunların çok olduğunu dile getirerek "Şehir hastanesi ise eksikliği hissedilen 700 milyon liralık dev bir proje ve bir ihtiyaç. İçinde birçok hatayı barındıran ve aylık sadece işletme maliyeti 200 bin lira olan Botanik Park yerine 700 milyon liralık dev bir projenin hayata geçirilmesi bana göre de mantıklı bir karar." dedi.



