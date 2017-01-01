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Kadın futbolcular, engelli erkek sporcularla karşılaştı

16 Mayıs 2017 Salı, 18:16


SAMSUN (AA) - Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor ile Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübünün erkek futbol takımı, dostluk maçı yaptı.

İki takım, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Samsun 19 Mayıs Stadı Yan Suni Çim Saha'da karşı karşıya geldi. Otuzar dakikadan iki devre halinde oynanan maç, 5-5 sona erdi.

Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yakup Özden, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli insanların engeli olmayanlarla futbol oynayabileceğini ve mücadele edebileceğini gösterdiklerini söyledi.

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kulübü Başkanı Ali Akyüz de maçın çok anlamlı olduğuna işaret ederek, "Yaşayan herkesin yarın ne olacağı belli olmadığı için bu organizasyona katıldık. Her iki takım da kendi liglerinde Samsun'u temsil ediyor. Kadınlar-erkekler, engelliler-sağlıklı olanlar nasıl maç yapıyor, bunun örneğini gösterdik." diye konuştu.

Herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkati çeken Akyüz, engellilere öncelik verip sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

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