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Futbol: Spor Toto 2. Lig play-off

16 Mayıs 2017 Salı, 18:32


Stat: Gümüşhane Yenişehir

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, İlker Takpak

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin, Salih Zafer, Ali Sakal (Dk. 82 Cumhur), Taşkın, Ali Özgün, Serhat, Zahit (Dk. 70 Cem), Taner (Dk. 80 Mehmet Abdullah Çoban), Mehmet Cansın Çiçek, Mehmet Menderes Önkuzu, Rıdvan

Kastamonuspor 1966: Oğuzhan, Hasan, Oğuz, Kerem, İskender (Dk. 64 Yaşar), Batuhan, Faruk, Alaaddin (Dk. 84 Muhammet Haşim), Ensar, İsmail, Fatih Ergen (Dk. 77 Ahmet)

Goller: Dk. 76 Taşkın, Dk. 90+5 Ali Özgün (Gümüşhanespor), Dk. 90 Muhammet Haşim (Kastamonuspor 1966)

Sarı kartlar: Dk. 30 Oğuz, Dk. 53 Ensar (Kastamonuspor 1966), Dk. 64 Serhat, Dk. 90+2 Mehmet Abdullah Çoban, Dk. 90+5 Ali Özgün (Gümüşhanespor)


GÜMÜŞHANE (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup play-off yarı final rövanşında Gümüşhanespor, Kastamonuspor 1966'yı 2-1 mağlup etti.

İlk maçta deplasmanda 2-2 beraberlik alan Gümüşhanespor, rövanşta 2-1'lik galibiyetin ardından play-off finaline yükseldi.

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