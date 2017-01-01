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Akçay Barajında sona doğru

16 Mayıs 2017 Salı, 18:40
Akçay Barajında sona doğru

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından, Sapanca Gölü’ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla Pamukova Eskiyayla havzasında yapımı devam eden Akçay Baraj Projesinde, baraj gövdesinin 36 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

Akçay Barajında incelemelerde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş'ten çalışmalar ile ilgili olarak bilgi aldı.

Toçoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim olarak baraj inşa ettiklerini söyledi.

Ekiplerin hem bin metre rakımlı Pamukova Eskiyayla havzasında hem de barajdan Hızırilyas Su Yönetim Merkezi arasında bağlantı sağlayacak çelik isale hattında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Toçoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak, 100 milyon lira yatırımla bir taraftan Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturuyorken, bir taraftan da şehrimizin enerji üretim kapasitesini arttırıyoruz." diye konuştu.

Proje ile şehre yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmış olacaklarını belirten Toçoğlu, şöyle devam etti:

"Pamukova Eskiyayla havzasında baraj gövdemiz hızla yükseliyor. Gövde şu anda 36 metre yüksekliğe ulaştı. 350 bin metreküp kaya dolgu yaptık. Tamamlandığında baraj gövdesi 75 metre yüksekliğe ulaşacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla şehrimiz için toplamda 40 milyon metreküplük su potansiyeli oluşturmuş olacağız. Barajımızda su seviyesi maksimuma ulaştığında yaklaşık 860 dönümlük alanı kaplayacak. Sapanca Gölü'nden temin ettiğimiz içme suyundan tasarruf sağlayacağız. Şehrimizin içme suyu geleceğini garanti altına alacağız."

Başkan Toçoğlu, gövdede devam eden çalışmaların yanı sıra ekiplerin Akçay Barajı ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezi arasında bağlantı sağlayacak 47 kilometrelik çelik isale hattını da tamamladığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 1,5 metre çapındaki hattın 39 kilometrelik kısmında montaj işlemleri tamamlandı. Çalışmaların devam ettiği hattın 3 farklı bölgesinde toplamda 12 mega watt elektrik üretim kapasitesine sahip HES'ler de inşa edeceğiz. İkramiye, Hacımercan ve Hızırilyas bölgelerinde kurulacak HES'ler ile şehrimiz için enerji üreteceğiz. Proje ile içme suyu sağlamanın yanında, şehrimizin enerji üretim kapasitesini iki katına çıkaracağız. Hem Sakarya'mız hem de ülkemiz kazanacak."

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