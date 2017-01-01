Bodrum'da "Alkol gözlüğü" takan vatandaşların zor anları

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet kemerinin önemi ve alkollü araç kullanmanın riskleri uygulamalı anlatıldı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğünce, Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, emniyet kemeri takmayan sürücüler ekiplerce durdurularak, simülasyon aracına bindirildi. Bir düzenekle sabitlenen otomobil ters döndürüldü. Otomobile bindirilen sürücüler bu sırada zor anlar yaşadı.

"Alkol gözlüğü" olarak adlandırılan özel bir gözlük ile yapılan penaltı atışı uygulamasına ise bazı trafik polisleri ve yabancı turistler de katıldı.

Gözlüğü takan birçok kişi topun yerini dahi bulamazken, kimisi de topa vuramayarak olduğu yerde sendeledi.



Öte yandan, bazı yabancı turistler uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Etkinliğe, Bodrum Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.