İş adamları Erzurum'da buluştu

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ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Birleşmiş Markalar Birliği Programı" kapsamında Türkiye'nin önde gelen iş adamları kentte buluştu.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde buluşan 100 iş adamı ve ünlü firma temsilcisine program öncesi kentin tarihi ve turistik yerlerinin yer aldığı sinevizyon gösterisi yapıldı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, yaptığı konuşmada, Anadolu'nun kapısı, yiğitler diyarı Erzurum'da misafirleri ağırlamaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Erzurum, bir saatlik uçuş mesafesinde 300 milyon insanın yaşadığı bölgenin merkezinde olan ticaret şehri. Tarihin her döneminde Erzurum'un bu özelliği vardır." dedi.

Hükümetin ilan ettiği "Cazibe Merkezi Programı" kapsamında sadece Erzurum'a 20 milyar liralık yatırım başvurusu yapıldığına dikkati çeken Azizoğlu, bu program kapsamında başvurusu uygun olan firmalara belediye ile beraber arsa tahsisi yapıldığını dile getirdi.

Azizoğlu, "Erzurum'da, Kalkınma Bankası onay verdiği an 20 milyarlık yatırım pörtföyü var. Erzurum demir ve çelikten ilaç sanayine, cam sanayiden petrol kimyaya kadar bütün alanları kaplayan orta ve yüksek teknoloji gerektiren tesislerin kurulacağı bir bölge haline gelecek. Bu yatırımlar sadece Erzurum ve çevresinin kalkınmasına değil, aynı zamanda Erzurum'un tarihten beri ticaret yaptığı İran, Azerbaycan, Bakü, Tiftis, Batum ve civarında da ticaretin yürütüldüğü merkez haline gelecek. İranlı turistlerin çoğunluğu Erzurum ve Kars bölgesine tatil yapmaya geliyor." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kente serbest bölge kurulması için girişimlerde bulunduklarını anlattı.

Erzurum'un geçmişte doğunun ticaret merkezi olduğunu belirten Sekmen, "Erzurum Doğu Anadolu'nun en büyük vilayetlerinden ve hayvancılıkta ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi. Erzurum büyükbaşta ikinci, küçükbaşta ise onuncu sırada bulunmaktadır." dedi.

Sekmen, kentin yer altı kaynakları bakımından da zengin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Erzurum krom, bakır, magnezit, altın, çinko, mermer ve kömür yatakları bakımından zengin şehir. Şu an ilimizde magnezit ve krom fabrikaları mevcut. Erzurum 4 ülkeye komşu bir şehir. Ayrıca şehrimizden Ovit tüneli ve Kop Dağı tüneliyle 1,5 saatte limanlara inmemiz mümkün. Bu yılın sonunda Ovit Tüneli açılıyor. 2018 yılının sonunda da Kop Dağı Tüneli açılacak. Böylece deniz yoluyla ticaret kolayca yapılabilecek. Ayrıca mevcut tren hattımız var. Yakın zamanda şehrimize hızlı tren gelecek. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi Erzurum'da. Bu nedenle yerli yabancı turistler Paladöken'e hayranlık duyuyor."

Programın ardından, iş adamlarına kentteki tarihi ve turistik yerler gezdirildi.