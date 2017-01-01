Kırıkkale'de FETÖ/PDY davası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ve meslekten ihraç edilen 9'u tutuklu 18 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Okşan A. ise sağlık sebebiyle duruşmaya katılmadı.
Tutuklu sanıklardan Tevfik D, savunmasında, FETÖ'ye üye olduğuna dair hiçbir belge ve bilginin olmadığını öne sürdü.
Kendisine isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirten Tevfik D, beratini talep etti.
Tutuksuz sanıklardan İbrahim B. ise FETÖ'nün içerisinde yer almadığı ve örgüt üyesi olmadığını savundu.
Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.