Yalova'da FETÖ'nün üniversite yapılanması davası

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YALOVA (AA) - Yalova'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında dava açılan, aralarında eski Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu'nun da bulunduğu 16'sı tutuklu, 25 sanık hakim karşısına çıkarıldı.

Yalova Ağır Ceza Mahkemesince Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde özel olarak hazırlanan salonda görülen davanın ilk duruşmasında, tüm sanıklar hazır bulunduruldu.

Duruşmada ilk olarak eski rektör Prof. Dr. Eruslu ifade verdi.

Eruslu, hayatı boyunca FETÖ ile fiili veya hissi bir bağının bulunamamasına rağmen 26 Ekim 2016'da tutuklandığını söyledi.

Bank Asya'da bulunan hesabının çocuklarının FETÖ eğitim kurumlarında okuduğu dönemden kaldığını belirten Eruslu, bunun dışında hesap hareketlerinin bulunmadığını savundu.

Tanık beyanlarında kendisinin suçlandığını belirten Eruslu, FETÖ’cü olmadığına dair, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın da aralarında bulunduğu ve kendisinin sunduğu tanık listesinin de dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyetine yurt dışı çıkışlarıyla ilgili de bilgi veren Eruslu, şunları kaydetti:

"Uganda ziyareti YÖK çalışmaları kapsamında yapıldı. Buraya 4 rektör gittik. Diğer 3 rektör herhangi bir suçlamayla karşılaşmadı. Örgüt propagandası yapılan Selam isimli filmin gösterimine katılmadım. O sıra kentteki bir alışveriş merkezinde alışveriş yapıyordum. Aralarında Yalova Valisi Esengül Civelek'in de bulunduğu grubun yanına tesadüfen gittim ve burada toplu fotoğrafa katıldım. Örgütün birçok davetine rağmen bunlara katılmadım. Evimde bulunan Fetullah Gülen kitabıyla ilgili ise, bu kitap FETÖ'yü kötüleyen, eleştiren bir kitaptır. Nasıl olur da bunun içeriğine bakılmadan iddianameye koyulur, anlamış değilim."

Yalova Üniversitesine ikinci kez aday olduğunda, örgütün karşısına bir aday çıkardığını savunan Eruslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşıma çıkarılan bu aday sadece 15 oy almıştır. Demek ki üniversitede 15 tane FETÖ'cü vardı. FETÖ'nün Yalova İl İmam Yardımcısı Aydın Kahveci'nin benimle ilgili, 'Fetullah Gülen’in referansıyla rektör olduğu' iddiası ise ben 107 rektör adayı içerisinden atandım. Bana TBMM Başkanı İsmail Kahraman referans olmuştu. İsterseniz bir dahaki duruşmada tanık olarak dinleyebilirsiniz. Temizlik kadrosundan göreve alınan ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Mehmet Güler ile ilgili suçlamalar da asılsızdır. Benim asıl sekreterim Aynur Akgümüş'tür. Mehmet Güler’in herhangi bir imza yetkisi yoktur."

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Eruslu, somut delillerin olmadığını belirterek, "Ben bir an önce bu adaletsizliğin düzeltilmesini istiyorum. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar durumu götürürüm. Bir an önce tahliye edilip beraatımı istiyorum." ifadesini kullandı.

Eruslu'nun avukatı Özel Bahadır ise, Eruslu’nun "ByLock" kullanmadığına dikkati çekerek, mahkeme heyetinden müvekkilinin beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da kendileri hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek davadan beraatlerini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.



