Zonguldak'ta kaybolan lise öğrencisi bulundu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yaklaşık 15 gün önce kaybolan lise öğrencisi kız, İstanbul'da bulundu.
Çaycuma ilçesinde dedesinin yanında kalan, Manisa'nın Soma ilçesine yaklaşık 6 ay önce yerleşen Ersin ve Esin K. çiftinin kızı D.K, 1 Mayıs'ta okuluna gittikten sonra kendisinden haber alınamamıştı.
Ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranmasına başlanan D.K, İstanbul'un Şişli ilçesinde bir alışveriş merkezinde gezerken polis ekipleri tarafından bulundu.
D.K, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.