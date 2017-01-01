Antalya'daki uyuşturucu operasyonu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kardeş tutuklandı.

Yumaklar Mahallesi'nde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 53 kilogram kurumaya bırakılmış esrar ve 2 bin 526 Kök Hint Keneviri ile yakalanan M.T, R.T. ve B.T, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'ndeki eve Jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmiş, 53 kilogram kurumaya bırakılmış esrar maddesi, açık alanda ekili 2 bin 526 kök Hint keneviri, bir ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirilmişti.