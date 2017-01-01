Mehmetçikler şenlikte uçurtma uçurdu

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MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen "Uçurtma ve Model Uçak Şenliği"nde, Mehmetçikler çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.

Atatürk Bulvarı Emniyet Müdürlüğü yanındaki boş arazide Türk Hava Kurumu (THK) Muğla Şubesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenliğe katılanlara 3 bin ücretsiz uçurtma dağıtıldı. Şenlikte, Muğla'da vatani görevini yapan er, erbaş ve astsubaylardan oluşan 50 kişilik askeri grup da uçurtma uçurdu.

Mehmetçikler, üzerinde Türk bayrağı olan uçurtmayı çocuklarla birlikte havalandırdı.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Nihat Ekinciler, 19 Mayıs Gençlik Haftası boyunca çok kapsamlı programlar yapıldığını söyledi.

Gençlik Haftası etkinliklerinin Muğla'da bayram havasında geçtiğini belirten Ekinciler, "Bugün 3 bin uçurtmayı gençlerimize ücretsiz dağıttık ve çok kısa sürede tükendi. Renkli uçurtmaların gökyüzünü süslediği şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklarla birlikte eğlenen aileler de keyifler anlar yaşadı." dedi.

Şenliğe hazırladıkları model uçaklar ile gelen öğrenciler de gösteri yaptı.