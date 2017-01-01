Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8,41 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,94
|0,98
|TTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,85
|1,10
|TTS
|Mısır soslu
|Kg
|3,30
|6,50
|TTS
|Yulaf (1. grup)
|Kg
|0,95
|0,99
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,90
|0,90
|MTS
|buğday ekmeklik
|Kg
|0,96
|1,01
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut kalburaltı
|Kg
|2,20
|2,20
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|8,41
|8,41
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|6,00
|6,80
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|1,45
|1,45
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|3,62
|3,62
|MTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|7,00
|7,00
|TTS
|Yer fıstığı iç ithal
|Kg
|11,55
|11,55
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (sığır)
|Kg
|25,87
|32,00
|TTS
|Tavuk-piliç eti
|Kg
|7,21
|11,57
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|1,09
|1,21
|MTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|9,50
|15,00
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|8,00
|8,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,00
|13,00
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|15,00
|16,00
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|6,80
|6,80
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|5.302,08
|7.214,27
|MTS
|Dana
|Ad
|3.260,41
|8.793,08
|TTS
|Besi danası
|Ad
|1.683,17
|1.683,17
|TTS
|Düve
|Ad
|5.245,87
|5.245,87
|MTS
|Düve
|Ad
|1.485,15
|6.745,05
|TTS
|İnek
|Ad
|4.445,48
|4.445,48
|MTS
|İnek
|Ad
|2.593,61
|5.001,19
|TTS
|Kuzu
|Ad
|487,48
|487,48
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış