ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli Ticaret Borsası

16 Mayıs 2017 Salı, 20:21

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8,41 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,94 0,98 TTS
Mısır yemlik Kg 0,851,10TTS
Mısır sosluKg 3,306,50TTS
Yulaf (1. grup) Kg 0,95 0,99 TTS
Buğday sert Kg 0,90 0,90 MTS
buğday ekmeklik Kg 0,96 1,01 TTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut kalburaltı Kg 2,20 2,20 TTS
Nohut ekstra leblebilik Kg 8,41 8,41 MTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik Kg 6,00 6,80 TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı Kg 1,45 1,45 TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 3,62 3,62 MTS
Yer fıstığı kaplamalı Kg 7,00 7,00 TTS
Yer fıstığı iç ithal Kg 11,55 11,55 TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (sığır)Kg 25,8732,00 TTS
Tavuk-piliç eti Kg 7,21 11,57 TTS
İnek sütü Lt 1,09 1,21 MTS
Kuru meyveler
Leblebi beyaz (9 mm)Kg9,5015,00TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg 8,00 8,00 TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg12,0013,00TTS
Leblebi sarı (10 mm) Kg 15,0016,00TTS
Leblebi kaplamalı Kg 6,806,80TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd5.302,087.214,27MTS
Dana Ad 3.260,41 8.793,08 TTS
Besi danası Ad 1.683,17 1.683,17 TTS
Düve Ad 5.245,87 5.245,87 MTS
Düve Ad 1.485,15 6.745,05 TTS
İnek Ad 4.445,48 4.445,48 MTS
İnek Ad 2.593,61 5.001,19 TTS
KuzuAd 487,48487,48MTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış


İLGİLİ HABERLER
Şehit Başsavcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA
Etnospor'da Denizli ilgisi
YEREL

ETNOSPOR'DA DENİZLİ İLGİSİ
Denizli heyeti, Evteks Fuarı'nda stant açan 86 firmayı ziyaret etti
YEREL

DENİZLİ HEYETİ, EVTEKS FUARI'NDA STANT AÇAN 86 FİRMAYI ZİYARET ETTİ
Peşinden koş sporseverler ile Denizli'de tekrar buluşuyor
YEREL

PEŞİNDEN KOŞ SPORSEVERLER İLE DENİZLİ'DE TEKRAR BULUŞUYOR
Şehit Başsavcı Alper'in hayali gerçekleşiyor
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI ALPER'İN HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni
YEREL

PAMUKKALE'DE 5. FUTBOL ŞÖLENİ
Servergazi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi hastaları uğraşlarla topluma kazandırıyor
YEREL

SERVERGAZİ TOPLUM VE RUH SAĞLIĞI MERKEZİ HASTALARI UĞRAŞLARLA TOPLUMA KAZANDIRIYOR
15 Mayıs ruhu 98 yıl sonra yeniden
YEREL

15 MAYIS RUHU 98 YIL SONRA YENİDEN
Denizli'de çocuklara cinsel istismar davası
YEREL

DENİZLİ'DE ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI

Denizli'de &quot;Milli Mücadele Günü&quot; kutlandı
YEREL

DENİZLİ'DE "MİLLİ MÜCADELE GÜNÜ" KUTLANDI
&quot;Lokum&quot;u çalan hırsız güvenlik kamerasında
YEREL

"LOKUM"U ÇALAN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA
Genç Denizli'nin karma sergisi açıldı
YEREL

GENÇ DENİZLİ'NİN KARMA SERGİSİ AÇILDI
Merkezefendi Belediyesi'nden öğretmenlere bisiklet hediyesi
YEREL

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRETMENLERE BİSİKLET HEDİYESİ
Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

DENİZLİ'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Başkan Gürlesin Şehit ve Engellilerin anneleriyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN GÜRLESİN ŞEHİT VE ENGELLİLERİN ANNELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Gürlesin Şehit ve Engellilerin anneleriyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN GÜRLESİN ŞEHİT VE ENGELLİLERİN ANNELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Büyükşehirden engeliler haftası için stand-up etkinliği
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN ENGELİLER HAFTASI İÇİN STAND-UP ETKİNLİĞİ
Eserler anneler için söylendi
YEREL

ESERLER ANNELER İÇİN SÖYLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!