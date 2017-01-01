Maçka'daki operasyon

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında terörist unsurlarla sağlanan temasta şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osmangazi Çetingöz'ün naaşı, törenle memleketi Yozgat'a uğurlandı.

Maçka ilçesi kırsalında yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında terörist unsurlarla sağlanan temasta yaralanan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen şehit olan Çetingöz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Trabzon İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin babası Kerim ve annesi Huriye Çetingöz'ün yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Seyfullah Kınalı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Garnizon Komutanı Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehit Çetingöz'ün özgeçmişi okundu.

Güçlükle ayakta durduğu gözlenen anne Huriye ve baba Kerim Çetingöz'ü askeri personel teselli etti.

Bu sırada anne ve babaya sarılarak başsağlığı dileyen bir vatandaş, 'Koruyamadık, kurtaramadık onu' ifadelerini kullanması üzerine anne Huriye, "Allah onu daha çok sevdi" diyerek gözyaşı döktü.

Anne ve baba oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun başına geçerek, dua etti. Bu sırada anne Huriye, oğlunun tabutuna sarılarak, fotoğrafını öptü.

Törende bir konuşma yapan baba Kerim Çetingöz, "Biz Osmangazi'nin torunlarıyız" diyerek, şunları kaydetti:

"Ben de dedem Osmangazi'nin ismini taşımak için evladımın adını Osmangazi koydum. Bir Osmangazi ölür, bin tane Osmangazi dirilir. Sanmasın ki hainler bu ülkeyi alt ederler. Bin tane Osmangaziler bu ülkede, bu Türkiye'de yeşermektedir. Onları gömeceğiz yere. Sanmasınlar ki Osmangaziler biter. Evet bir tane evladım vardı ama bin tane Osmangazi daha geriden geliyor. Bu ülkeyi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bunu bütün dünya duysun. Dış ülkedeki terörist adiler ve içimizdeki bu terörist adiler, bunları iyi duysun. Osmangaziler hiçbir zaman bitmeyecek."

Şehidin naaşı, okunan duaların ardından meslektaşları tarafından bir süre omuzlarda taşınarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına konuldu.

Trabzon Havalimanına götürülen şehit Jandarma Uzman Onbaşı Çetingöz'ün cenazesi, uçakla Kayseri'ye daha sonra da memleketi Yozgat'a götürülecek.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Jandarma Genel Komutanlığı çelenk gönderdi.

Şehidin naaşını babası, akrabaları ve silah arkadaşları omuzlarında taşıdı.

Cenazenin tören alanından çıkartılışı sırasında çevrede bulunan vatandaşlar tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı. Bazı vatandaşlar da 'Helal olsun sana baba", "Dik duruşundan dolayı tebrik ederiz", "Delikanlı babaymışsın", 'Asil baba", "Trabzon'dan şehit çıkması içimizi acıtıyor" şeklinde seslendi.

Çetingöz ailesinin ikisi kız, 3 çocuğundan biri olan şehidin, Trabzon'un ilk görev yeri olduğu öğrenildi.