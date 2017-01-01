Bilecik'te FETÖ/PDY davası

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 15'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde iki gündür görülen duruşmaya tüm sanıklar katıldı.
Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasının ardından, aralarında öğretmen ve esnafın bulunduğu 15 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklardan birinin ise adli kontrol şartının kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.
Duruşma, eksik evrakın tamamlanması için ertelendi.