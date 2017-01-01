ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilecik'te FETÖ/PDY davası

16 Mayıs 2017 Salı, 20:23

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 15'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde iki gündür görülen duruşmaya tüm sanıklar katıldı.

Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasının ardından, aralarında öğretmen ve esnafın bulunduğu 15 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklardan birinin ise adli kontrol şartının kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Duruşma, eksik evrakın tamamlanması için ertelendi.

İLGİLİ HABERLER
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
YEREL

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU
Müzeler Haftası'nda &quot;Siyah Beyaz Bozüyük&quot; fotoğrafları sergisi
YEREL

MÜZELER HAFTASI'NDA "SİYAH BEYAZ BOZÜYÜK" FOTOĞRAFLARI SERGİSİ
Bozüyük'te gençler için Koray Avcı konseri
YEREL

BOZÜYÜK'TE GENÇLER İÇİN KORAY AVCI KONSERİ
Bilecik, Güney Afrikalı misafirlerini ağırladı
YEREL

BİLECİK, GÜNEY AFRİKALI MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI
Bozüyüklü miniklerin jimnastik eğitimi sona erdi
YEREL

BOZÜYÜKLÜ MİNİKLERİN JİMNASTİK EĞİTİMİ SONA ERDİ
Başkan Yağcı: &quot;Birliğimiz bölgemizin planlanmasında ve gelişmesinde önemli olan bir kuruluş&quot;
YEREL

BAŞKAN YAĞCI: "BİRLİĞİMİZ BÖLGEMİZİN PLANLANMASINDA VE GELİŞMESİNDE ÖNEMLİ OLAN BİR KURULUŞ"
Bozüyük ekonomisinin liderleri TSO'nun toplantısında buluştu
YEREL

BOZÜYÜK EKONOMİSİNİN LİDERLERİ TSO'NUN TOPLANTISINDA BULUŞTU
Vezirhan beldesindeki eğitim sorunları görüşüldü
YEREL

VEZİRHAN BELDESİNDEKİ EĞİTİM SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ
Gölpazarı Meslek Yüksek Okulu mezunları düzenlenen balo gecesinde doyasıya eğlendi
YEREL

GÖLPAZARI MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNLARI DÜZENLENEN BALO GECESİNDE DOYASIYA EĞLENDİ
240 haneli sitede Hıdrellez etkinliği
YEREL

240 HANELİ SİTEDE HIDRELLEZ ETKİNLİĞİ
Bayırköy'de kültür turları
YEREL

BAYIRKÖY'DE KÜLTÜR TURLARI
Bozüyük SGK'dan Kaymakam Yaman'a ziyaret
YEREL

BOZÜYÜK SGK'DAN KAYMAKAM YAMAN'A ZİYARET
Başkan Yalçın Gençlik Haftası münasebetiyle düzenlenen koşu yarışmasına katıldı
YEREL

BAŞKAN YALÇIN GENÇLİK HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN KOŞU YARIŞMASINA KATILDI
Başkan Şahin engelli vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN ŞAHİN ENGELLİ VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Başkan Yağcı'nın Gençlik Haftası mesajı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI'NIN GENÇLİK HAFTASI MESAJI
Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi konuklarını ağırlamaya devam ediyor
YEREL

BİLECİK YAŞAYAN ŞEHİR MÜZESİ KONUKLARINI AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR
Deveyle resim çektirebilmek için yarıştılar
YEREL

DEVEYLE RESİM ÇEKTİREBİLMEK İÇİN YARIŞTILAR
Bilecik'te 'Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası' sempozyumu
YEREL

BİLECİK'TE 'OSMANLI EDEBİ METİNLERİNİN ANLAM DÜNYASI' SEMPOZYUMU
Osmaneli'de gençlik yürüyüşü
YEREL

OSMANELİ'DE GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ
Camilerde halılar yıkanarak, cami içine gül suyu sıkılıyor
YEREL

CAMİLERDE HALILAR YIKANARAK, CAMİ İÇİNE GÜL SUYU SIKILIYOR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde mezuniyet töreni
YEREL

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET TÖRENİ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde 415 öğrenci kep attı
YEREL

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNDE 415 ÖĞRENCİ KEP ATTI
Yediler Öğrenci Yurdu Kermesi ziyaretçilerini bekliyor
YEREL

YEDİLER ÖĞRENCİ YURDU KERMESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
ER-BAY Derneği Festivali'nden muhteşem final
YEREL

ER-BAY DERNEĞİ FESTİVALİ'NDEN MUHTEŞEM FİNAL
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!