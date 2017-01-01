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"Lezzet başkenti"nde obeziteyle mücadele başladı

16 Mayıs 2017 Salı, 20:24

GAZİANTEP (AA) - Gastronomi dalında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda bulunan Gaziantep'te kurum ve kuruluşlar, Obeziteyle Mücadelede İş Birliği Protokolü imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Festival Park'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Katılımcılar, buradan Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde bir kilometre yürüdü. Antep fıstığı maskotlarının da yer aldığı yürüyüşe vatandaşlar ve engelliler de ellerinde dövizlerle katıldı.

Masal Park'ta kentteki kamu ve özel hastanelerinin stant açtığı alanda sona eren kortejin ardından protokol üyeleri, okullarda eğitim verilmesi, sağlık taramaları yapılması ve spor aktiviteleri gerçekleştirilmesini içeren Obeziteyle Mücadelede İş Birliği Protokolü'nü imzaladı.

- "Lezzeti bilinçli tüketmek lazım"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasında, obezitenin dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu belirtti.

Bütün ülkelerin şu anda obeziteyle mücadele ettiğini anlatan Şahin, bir tarafta günlük 1 doların altında yaşamak zorunda kalan çocuklar, diğer yandaysa aşırı beslenme yüzünden sıkıntıların yaşandığı başka bir dünya olduğunu dile getirdi.

Belediye olarak yaşam kalitesini yükseltmek, vatandaş memnuniyetini artırmak istediklerini vurgulayan Şahin, bu kapsamda dört bakanlığın il müdürlüğü ve iki üniversitenin desteğiyle kampanya başlattıklarını ve bu kapsamda protokol yaptıklarını söyledi.

Kampanyayla amaçlarının 2 milyon nüfusa sahip Gaziantep'te sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak, bilinci yükseltmek olduğunu anlatan Şahin, "Bu şehirde bu çok daha önemli. Çünkü gastronomi şehriyiz, lezzet başkentiyiz diyoruz. Bu bize obezite için daha dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Lezzet, bilinçli tüketilmezse çok daha farklı sonuçlara yol açabiliyor. Fast foodlardan uzak, sulu yemekleri önemsiyoruz. Yerel mutfağı güçlendirecek çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Şahin, sağlıklı yaşam alanları oluşturmak üzere 2 milyon metrekare yeşil alan yaptıklarını dile getirerek üniversite hattında 54 kilometre bisiklet yolu yapmaya başladıklarını kaydetti.

- Protokolün 4 aşaması var

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay da protokolü 4 aşamada hayata geçireceklerini söyledi.

İlkokullardan başlayarak tüm eğitim kurumlarında sağlıklı hayat için obeziteyle mücadele konusunda eğitimler vereceklerini belirten Tolay, okul aile birlikleri aracılığıyla velilere de ulaşacaklarını ifade etti.

Tolay, İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün eğitim aracıyla saha taraması yapacaklarını söyleyerek belediye olarak vücut kitle indeksini ölçen cihaz temin ettiklerini, bununla taramalar yapılacağını anlattı.

Belediye hastanesinde obez sayılacak kişilerin kan değerlerini ölçeceklerini belirten Tolay, "Kendi hastanemizde onların taramalarını yaptıracağız. Ve oradaki diyetisyenlerle programa başlanacak. 4. aşamamızda da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve belediyemizin Gençlik Spor Şube Müdürlüğü, Kavaklık'taki sağlıklı yaşam parkında ve Şehrekestü'deki spor salonumuzda bu kişileri gruplara ayıracak. Bu gruplara hocalar ve diyetisyenler tarafından, fitness ve spor yaptırılacak." dedi.

Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Tanrıverdi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan ile GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Gürsoy da protokolü desteklerini belirten konuşmalar yaptı.


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