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Kursta öğrendiği Türkçe ile törenin sunuculuğunu üstlendi

16 Mayıs 2017 Salı, 20:25
Kursta öğrendiği Türkçe ile törenin sunuculuğunu üstlendi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 15 ülkeden 34 yerleşik yabancı, Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursa katılarak Türkçe öğrendi.

Marmaris Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan İngilizce, Türkçe, hasta kabul işlemleri, takı tasarım ve gümüş işleme kurslarını başarıyla bitiren kursiyerler için Sabancı Anadolu Lisesi salonunda tören düzenlendi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve işaret dili kursiyerlerinin İstiklal Marşı'nı okumasıyla başladı. Töreni, Türkçe kursunu başarıyla bitiren Rus Katarina Aktaş sundu.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, törende, Türkçe kursunu başarıyla bitiren Rus Katarina'nın kursu ne kadar başarılı bitirdiğini yaptığı sunumla gözler önüne serdiğini söyledi.

Marmaris Halk Eğitim Müdürü Alpaslan Akalın da 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilçede 286 kurs açtıklarını, 5 bin 324 kişinin kurslardan başarılı olup sertifikaya almaya hak kazandığını belirtti.

Törenin sonunda Türkçe kursunu başarıyla tamamlayan Hollanda, Fransa, İskoçya, İngiltere, Danimarka, Belarus, Rusya, Ukrayna, Kırgızistan, Tataristan, Suriye, İsrail, Almanya, İsveç ve Finlandiya uyruklu 34 yerleşik yabancı ile diğer kursları başarıyla tamamlayanlara sertifikaları dağıtıldı.

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