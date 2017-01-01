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Tokat'tan Suriye'ye gıda yardımı

16 Mayıs 2017 Salı, 20:31

TOKAT (AA) - Tokat'tan temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri yüklü 2 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Beşir Derneği 5. Bölge Müdürlüğü Deposu'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Beşir Derneği 5. Bölge Müdürlüğü Deposu Tokat Temsilcisi Turan Arslan, kentte 300 mülteci aileye yardım ettiklerini söyledi.

Dernek olarak Suriye'ye gönderilmek üzere 2 tır gıda malzemesi yüklü tır hazırladıklarını anlatan Arslan, "Tırlarımızdan biri 160 kalem temel gıda ve ihtiyaç malzemesi ile dolu. Yaklaşık değeri 190 bin 500 TL. Diğer tırımız 25 ton un yüklü. Bu da yaklaşık 32 bin 350 TL civarında. Toplamda 222 bin 850 TL'lik temel gıda ve ihtiyaç malzemesi gönderiyoruz." diye konuştu.

Tırlar, edilen duanın ardından uğurlandı.

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