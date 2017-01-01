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Malatya'daki FETÖ/PDY soruşturması

16 Mayıs 2017 Salı, 20:44

MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan emniyet amiri ve komiser, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıklarının belirlenmesi üzerine tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan emniyet amiri ve komiserin Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada "ByLock" kullanıcısı oldukları belirlendi.

Şüpheliler, duruşma sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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