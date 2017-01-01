Domuz avında yeğenini yanlışlıkla vurduğu iddia edildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde domuz avında amcası tarafından av tüfeğiyle kazara vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Karahüseyinli Mahallesi'nde yaşayan amca Hayrullah Çelik (35) ile yeğeni Yücel Çelik (24) Amanos Dağlarında bulunan Gabaktepesi mevkisine köpekleriyle domuz avına gitti.

Ormanlık içerisinde avlanmak üzere farklı yönlere ayrılan amca ve yeğen bir süre sonra tekrar buluştukları yere doğru hareket etti. Bu sırada çalılıkların arkasında ses duyan Hayrullah Çelik, bu yöne doğru av tüfeğiyle ateş etti.

Yeğenin bağırma sesini duyan amca Çelik, çalılıkların arasına baktığında yeğenini kanlar içerisinde görüp durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yücel Çelik'in öldüğünü belirledi.

Yücel Çelik'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, amca Çelik gözaltına alındı.



