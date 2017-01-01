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Şehit Başsavcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma

16 Mayıs 2017 Salı, 21:13

DENİZLİ (AA) - Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında kazaya karışan kamyonun benzeriyle keşif yapıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer tarafından yürütülen soruşturmada, uzman trafik ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin de görev aldığı canlandırmalı olay yeri keşfi yaptı.

Kazaya karışan kamyonun benzeriyle yapılan canlandırmalı keşifte Başsavcı Alper ve şoförü Akşehirli'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasına karışan kamyonun molozları aldığı noktadan döküm noktasına kadar her an canlandırılarak tüm ayrıntılar kameralar tarafından kaydedildi.

Canlandırma sırasında 98 model damperli kamyona, kazayı yapan kamyonun yükü kadar yükleme yapıldı.

Şoförün görüş açısını gösterecek şekilde kameranın da yerleştirildiği kamyonun güzergah boyunca yapacağı hızı, kazanın yaşandığı kavşağa girişi ve manevra kabiliyeti dahil tüm detaylar kayıt altına alındı.

Kamyonun tahmini hızıyla kavşağa girdiğinde durma süresi ve fren izi, kavşak giriş ve çıkış noktası arasındaki zamanlama kaydedildi.

Kazanın yaşanmaması durumunda kamyonun döküm noktasına varış süresi de kayıt altına alındı.

Başsavcı Vekili Özüer'in canlandırma sırasında kamyonun şoför mahalline bindiği ve güzergah boyunca tüm süreçle ilgili bilgi aldığı keşifte, kamyona yerleştirilen kameranın yanı sıra kazanın meydana geldiği kontrolsüz kavşaktaki tüm senaryolar birebir polis ekipleri tarafından kamera görüntüleri ve fotoğraflarla belgelendi.

Canlandırma sırasında kaydedilen görüntülerle diğer bilgilerin yanı sıra kaza yapan kamyon ve makam otomobilinin de motor, elektronik ve mekanik aksamının kriminal incelemeden geçirileceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Başsavcı Alper'in hayatını kaybetmeden önce gittiği yerlerdeki bütün kamera kayıtları ile güzergahtaki kamera kayıtlarının detaylı bir şekilde incelendiği kaydedildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in (48) içinde bulunduğu, makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı 20 AB 548 plakalı otomobil, 10 Mayıs'ta Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Salihağa yolu üzerindeki kontrolsüz kavşakta Uğur Tufan (53) yönetimindeki 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpışmıştı. Kamyonun üzerine devrildiği otomobildeki Başsavcı Alper ile makam şoförü Akşehirli hayatını kaybetmiş, koruma polisi Ramazan Uğur yaralanmıştı.

Kazadan sonra aracını terk ederek bir fabrika yakınından kaza yerini izleyen kamyon şoförü Uğur Tufan'ın ehliyetine alkollü araç kullanması nedeniyle bir ay önce el konulduğu öğrenilirken, şoför ile aracın sahibi Zeki Akyol gözaltına alınmış, pazar günü tutuklanmıştı.

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