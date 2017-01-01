ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas'ta asit yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

16 Mayıs 2017 Salı, 21:27

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde devrilen sülfürik asit yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sülfürik asit taşıyan Mustafa Dilek idaresindeki 10 AJP 90 plakalı tanker, Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi çıkışında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Dilek, Kangal Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bu arada, tankerdeki asit sızıntısı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri kaza bölgesinde çalışma yaptı.



İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
YEREL

SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
Gemerek'te otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı
YEREL

GEMEREK'TE OTOMOBİL TARLAYA DEVRİLDİ: 3 YARALI

Vali Gül'den Sivasspor'a kutlama ziyareti
YEREL

VALİ GÜL'DEN SİVASSPOR'A KUTLAMA ZİYARETİ
Sivas'ta engellilerden farkındalık yürüyüşü
YEREL

SİVAS'TA ENGELLİLERDEN FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ
Sivasspor'da olağan genel kurul kararı alındı
YEREL

SİVASSPOR'DA OLAĞAN GENEL KURUL KARARI ALINDI

Buruciye Satranç Turnuvası'nın 3'üncüsü düzenlenecek
YEREL

BURUCİYE SATRANÇ TURNUVASI'NIN 3'ÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK
&quot;Ligi şampiyon bitirmek istiyoruz&quot;
YEREL

"LİGİ ŞAMPİYON BİTİRMEK İSTİYORUZ"
Sivasspor'a coşkulu karşılama
YEREL

SİVASSPOR'A COŞKULU KARŞILAMA
Sivas’ta otomobil dereye düştü: 2 yaralı
YEREL

SİVAS’TA OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ: 2 YARALI
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Sivas'ta
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ SİVAS'TA
İHA Sivas Bölge Müdürlüğü'nden Başkan Aydın'a ziyaret
YEREL

İHA SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BAŞKAN AYDIN'A ZİYARET
Sivas'ta halk otobüsü ücretleri attırıldı
YEREL

SİVAS'TA HALK OTOBÜSÜ ÜCRETLERİ ATTIRILDI
Eksik dişler birçok hastalığa davetiye çıkarıyor
YEREL

EKSİK DİŞLER BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR
Montuna gizlediği eroinle yakalandı
YEREL

MONTUNA GİZLEDİĞİ EROİNLE YAKALANDI

Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

SİVAS'TA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!