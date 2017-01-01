Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Volkan Fındıklı, Ali Turan, Douglas, Ali Çamdalı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Fofana, Bajic
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Pavelka, Castro, Eduok, Turgut Doğan Şahin
Gol: Dk. 18 Bajic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Veigneau, Dk. 32 Castro (Kasımpaşa), Dk. 45 Skubic (Atiker Konyaspor)
KONYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Atiker Konyaspor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
16. dakikada Douglas'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkteki defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. Ceza yayı çizgisine yakın bir noktada meşin yuvarlakla buluşan Ömer Ali Şahiner'in şutunda, kaleci Ramazan Köse topu güçlükle çeldi. Meşin yuvarlağı ceza alanında önünde bulan Ali Çamdalı'nın vuruşunda top Kasımpaşalı futbolcu Veigneau'nun eline çarpınca hakem Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. 18. dakikada atışı kullanan Bajic, Atiker Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.
36. dakikada orta sahadan atılan pasta topla ceza sahasında buluşan Turgut Doğan Şahin'in plase vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
40. dakikada Skubic'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Fofana'nın vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.