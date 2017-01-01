Manisa'da toprağa gömülü top mermileri bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir binanın inşaat temeli kazısı sırasında toprağa gömülü patlamamış 2 top mermisi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karayahşi Mahallesi'nde sürdürülen inşaat çalışmasında inşaat işçileri patlamamış 2 top mermisi bulup, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Kazı alanına gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, top mermilerinin Kurtuluş Savaşı dönemine ait olduğu kanaatine varıldı.
Yapılan inceleme sonrası top mermileri güvenli bölgelere götürülerek etkisiz hale getirildi.