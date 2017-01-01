ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

16 Mayıs 2017 Salı, 21:51
Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresine ait yol yapım şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan Hamza Gülbahçe (61) idaresindeki 66 DE 777 plakalı otomobil, Çalatlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile 4 işçi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülbahçe, yaşamını yitirdi.

Yaralı 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Seyyid Müderris Zeynel Ağa Cami hizmete açıldı
YEREL

SEYYİD MÜDERRİS ZEYNEL AĞA CAMİ HİZMETE AÇILDI
Keskin,&quot;Sosyal güvenlik bilinci ve anlayışını yaygınlaştıracağız&quot;
YEREL

KESKİN,"SOSYAL GÜVENLİK BİLİNCİ VE ANLAYIŞINI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"
Hacı adaylarına Kabe maketli eğitim semineri
YEREL

HACI ADAYLARINA KABE MAKETLİ EĞİTİM SEMİNERİ
Çekerek-Eymir yolu, karayolları yol ağına alındı
YEREL

ÇEKEREK-EYMİR YOLU, KARAYOLLARI YOL AĞINA ALINDI
Yozgat'ın tek tarihi çarşısında çalışmalar sürüyor
YEREL

YOZGAT'IN TEK TARİHİ ÇARŞISINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yozgat'ta şehit ve gazi aileleri için kermes düzenlendi
YEREL

YOZGAT'TA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İÇİN KERMES DÜZENLENDİ
Yozgat'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
YEREL

YOZGAT'TA GENÇLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!