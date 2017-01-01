Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresine ait yol yapım şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan Hamza Gülbahçe (61) idaresindeki 66 DE 777 plakalı otomobil, Çalatlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile 4 işçi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülbahçe, yaşamını yitirdi.
Yaralı 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.