Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aytan Özcan idaresindeki 45 PR 185 plakalı otomobil, Poyrazdamları Mahallesi'nden Salihli istikametine giderken atış poligonu mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Osman Özcan (63) yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Osman Özcan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Özcan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.