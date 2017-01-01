Atiker Konyasporlu taraftarlardan 4 boyutlu koreografi

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KONYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Atiker Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi, ev sahibi takım taraftarlarının tribünde sergilediği koreografi ilgiyle izlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabakanın seremonisi öncesinde, Atiker Konyasporlu taraftarların kuzey kale arkası tribünde hazırladıkları 4 boyutlu koreografi dikkati çekti.

Dört boyutlu olarak hazırlanan hareketli koreografide, Atiker Konyaspor forması giyen bir futbolcunun, elindeki bowling topunu yuvarlayarak Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarını temsil eden renklerdeki labutları devirmesi canlandırıldı.

Yine aynı tribünde, "Yüreğinle oyna, yık hegemonyayı" yazılı pankart açıldı. Doğu tribününde ise yeşil-beyaz kartonlarla Konyaspor'un kuruluş tarihine göndermede bulunularak, "Since 1922" yazısı oluşturuldu. Ayrıca bu tribüne, "Konyaspor geliyor bak, bir gün elbet şampiyon olacak" yazılı pankart asıldı.