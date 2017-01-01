Ardahan'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanmalarına dün başlanan 25'i tutuklu 27 eski askeri personelden aralarında dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve eski Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da yer aldığı 27 sanığın tamamı savunma yaptı.

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından 25'i tutuklu 27 eski askeri personelin savunmalarına geçildi.

Tutuklu sanık eski Yüzbaşı Mustafa Aydın, yaptığı savunmada, 15 Temmuz gecesinde Kargın'ın kendisini aradığını ve ivedilikle birliğe gelmesini istediğini belirtti.

Birliğe gittikten sonra askerleriyle tam teçhizatlı olarak hazırlandıklarını belirten Aydın, "Tugay komutanı o gün tedirgindi. Şimdiye kadar gördüğüm halinden en tedirgin, en gergin haliydi. Bana, 'bölüğünü ikiye böl, biri ile Türk Telekom'un güvenliğini al' dedi. Ben de aynı bilgiyi arkadaşlara verdim ve öyle Türk Telekom'a gittim. 'Devletin bana şu an ihtiyacı var, ölebilirim' niyetiyle gittim. Gayet doğal geldi, orayı korumak, birliğe gelince çok şaşırdık. Böyle bir şeye dahil olabilmeyi hiç düşünmedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanının "Fetullah Gülen kimdir?" sorusuna Aydın, "Kendisi bir şarlatandır. Bu kadar ciddi olacağını düşünmedim. Devletin içine sızmış bir terör örgütüdür. Çok net." yanıtını verdi.

Aydın ayrıca, "Bu güvenliği neden polis almıyor, kendinize sormadınız mı?" şeklindeki başka bir soruya da "Aklıma gelmedi" şeklinde cevap verdi.

Eski Tuğgeneral Kargın'ın o dönem makam şoförlüğünü yapan ve tutuksuz yargılanan Cemal Kartal da suçlamaları kabul etmediğini, terör örgütü ile hiçbir bağlantısının olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarını yapmaları için duruşmayı yarına erteledi.