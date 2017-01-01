İmam Hatipliler, Halisdemir'in kahramanlığını sahneledi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ile astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilişini anlatan tiyatro oyunu sahnelendi.
Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik Tekirdağ Eğitim Bir Sen tarafından düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananların anlatıldığı tiyatro oyununun sahnelenmesiyle devam etti.
Çok sayıda davetlinin katıldığı tiyatro gösteriminde astsubay Halisdemir'in, küçüklüğünden şehit edilişine kadar hayatından kesitler sahnelendi.
Yaklaşık 10 lise öğrencisinden oluşan tiyatro grubunun yönetmenliğini Ece Deniz yaparken, senaryonun ise tiyatroda rol alan öğrenciler tarafından yazıldığı belirtildi.
Program sonunda öğrenciler ayakta alkışlandı.