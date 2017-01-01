Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Gerger Caddesi'nde seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GU 1975 plakalı otomobile, plakası öğrenilemeyen bir başka otomobilden silahla ateş açıldı.

Yaklaşık 1 kilometre sonra orta refüjdeki ağaca çarparak durabilen otomobildeki Yılmaz Gündoğdu (29), sırtına isabet eden mermiyle yaralandı.

Gündoğdu, 112 acil servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan saldırganları bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıya uğrayan otomobilde yaptıkları incelemede ise pompalı tüfek ile fişek buldu.

Bu arada, saldırı sırasında seken bazı kurşunların çevredeki araçlara da isabet ettiği görüldü.