Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Irmaksırtı mevkisinde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Köksal'a (65) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan ve başka bir otomobilin altında kalan Köksal, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Köksal'ın cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaçan sürücülerin yakalanması için çalışma başlatıldı.