16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

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MERSİN (AA) - Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamındaki "Ustalara Saygı" konserinde, devlet sanatçıları Ayla Erduran ve Ayşegül Sarıca ile keman virtüözü Cihat Aşkın aynı sahnede buluştu.

Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde, Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Karşıyaka Oda Orkestrası'nın eşlik ettiği, müziğin duayenleri 83 yaşındaki Ayla Erduran kemanı, 82 yaşındaki Ayşegül Sarıca da piyanosuyla sahne aldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde, Dmitri Şostakoviç'in "Oda senfonisi Op. 110 Do minör", Ernest Chausson'un "Keman, Piyano ve Yaylılar için Konçerto Op. 21 Re Major" eserleri seslendirildi.

Devlet sanatçılarına, keman virtüözü Cihat Aşkın'ın da eşlik ettiği ikinci bölümde ise Johann Sebastian Bach'in "İkili Keman Konçertosu" ile Bela Bartok'un "Divertimento"su çalındı.

- Ödüller sahiplerini buldu

Festival kapsamında düzenlenen ödül töreninde de Erduran ile Sarıca'ya, "Festival Sanat Ödülü" verildi.

Müziğin duayenleri, sanatseverler tarafından ayakta alkışlanırken, gözyaşlarını tutamayan Erduran, sahneden ayrıldığı sırada düştü. Erduran, orkestradaki sanatçılar tarafından kaldırıldıktan sonra yine alkışlarla sahneden ayrıldı.

Etkinlikte, "Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü" Aylin Çelik'e verilirken, beste yarışmasının kazananı sanatçı Soner Özer de ödülünü aldı.