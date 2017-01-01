Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş, Osmaniye'de

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

OSMANİYE (AA) - Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Memur-Sen olarak sorunlardan nemalanan değil, sorumluluk bilinciyle müzakere masasını sonuna kadar zorlayan ve çalışanların sorunlarını her mecraya taşıyan bir sendikayız" dedi.

Memiş, sendikasının Osmaniye Şubesince hazırlanan etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de gerçek anlamda sendikacılığın Memur-Sen'le başladığını belirterek, "Bu ülkede sendikacılığı, kamu sendikacalığını, hak arama mücadelesini, aldatmayan aldanmayan sendikacılığın nasıl yapıldığını Memur-Sen gösterdi" ifadelerini kullandı.

Hak arama mücadelesinde çözüm odaklı bir yol çizdiklerini dile getiren Memiş, "Memur-Sen olarak sorunlardan nemalanan değil, sorumluluk bilinciyle müzakere masasını sonuna kadar zorlayan ve çalışanların sorunlarını her mecraya taşıyan bir sendikayız. Sendika olarak yetkiyi aldıktan sonra onlarca sorunu çözen bir sendikayız. Memur-Sen ailesi olarak önemli sorunların çözümüne ortak olmanın sevincini taşıyoruz" diye konuştu.

4 yıldır sağlık çalışanlarının yıpranma payından faydalanması konusunda mücadele verdiklerini dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız etkinliğimize katıldığında bu sorunumuzu kendisine iletmiştik. Kendisi de 'Sizler umudun adısınız. 5 yıl hizmeti olana 1 yıl yıpranma payı talimatını buradan veriyorum' demişti. Ancak 4 yıldır maalesef bürokratik ve oligarşik nedenlerle bu gerçekleşmedi. Bu süre zarfında yıpranmanın içi boşaltılmaya çalışıldı. Bir dönem, 'nöbet tutanlara yıpranma verilecek' denildi. Sağlık-Sen olarak bunun karşısında durduk. Geçen 14 Mart Tıp Bayramı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Nisan'dan itibaren yıpranma payının hayata geçmesinde bizzat rol oynayacağını söylemişti. Şu an torba yasanın içine bunun konmasına çalışılıyor. Artık tüm sağlık çalışanlarına yıpranma payı eşit olarak verilecek inşallah."

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı ve Sağlık-Sen tarafından seçilen yılın doktoru, hemşiresi ve ebesine plaket verildi.