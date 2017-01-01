Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Volkan Fındıklı, Ali Turan, Douglas, Ali Çamdalı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 69 Milosevic), Hadziahmetovic, Fofana (Dk. 82 Selim Ay), Bajic (Dk. 89 Hora)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak (Dk. 46 Guanca), Sadiku, Pavelka (Dk. 59 Tunay Torun), Castro, Eduok (Dk. 59 Batuhan Altuntaş), Turgut Doğan Şahin
Goller: Dk. 18 (Penaltıdan) ve 57 Bajic (Atiker Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 17 Veigneau, Dk. 32 Castro, (Kasımpaşa), Dk. 45 Skubic, Dk. 55 Douglas, Dk. 87 Jonsson, Dk. 90+6 Hora (Atiker Konyaspor)
KONYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Atiker Konyaspor, finale yükseldi.
Yarı finalin ilk maçında deplasmanda rakibine 3-2 yenilen Atiker Konyaspor, iç sahada elde ettiği galibiyetle adını finale yazdırdı. Konya temsilcisi, yarınki Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında turu geçecek takımla finalde rakip olacak.
57. dakikada Atiker Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Bajic'in pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Ali Şahiner'in plase vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahasında dönen topu önünde bulan Bajic, defans oyuncularını geçerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 2-0
62. dakikada rakiplerini çalımlayarak soldan ceza sahasına giren Fofana, topu ön direkteki Bajic'e çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
74. dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Bajic'in şutunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.
90. dakikada Kasımpaşa'da Turgut Doğan Şahin, Hora ile girdiği ikili mücadelede maçtaki ikinci sarı kartı ve ardından da kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Müsabakayı Atiker Konyaspor 2-0 kazandı.