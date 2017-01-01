ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nöbette kalp krizi geçiren güvenlik korucusu şehit oldu

16 Mayıs 2017 Salı, 23:03

ŞIRNAK (AA) - İdil ilçesinde nöbet sırasında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu şehit oldu.

İlçeye bağlı Aksoy köyünde görev yapan güvenlik korucusu Şerif Aybar (36), nöbet tuttuğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

İdil Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından evli ve 9 çocuk babası Aybar'ın cenazesi, götürüldüğü köyünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aybar'ın yakınları ile Şırnak Valisi Ali İhsan Su, İdil Kaymakamı Ersin Tepeli, 23. Jandarma Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş ve vatandaşlar katıldı.

İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta &quot;Engelliler Haftası&quot; etkinliği
YEREL

ŞIRNAK'TA "ENGELLİLER HAFTASI" ETKİNLİĞİ

Şırnak'ta farkındalık yürüyüşü
YEREL

ŞIRNAK'TA FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ
Cizre'de 'uyuşturucu' konferansı
YEREL

CİZRE'DE 'UYUŞTURUCU' KONFERANSI
Cizre Fen Lisesinin 'Bilim Fuarı' ilgi gördü
YEREL

CİZRE FEN LİSESİNİN 'BİLİM FUARI' İLGİ GÖRDÜ
Şırnak'ta terör operasyonu
YEREL

ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL

ŞIRNAK'TA 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Cizre Müftülüğü Kur'an kursları yararına kermes düzenledi
YEREL

CİZRE MÜFTÜLÜĞÜ KUR'AN KURSLARI YARARINA KERMES DÜZENLEDİ
Şırnak'ta 'Aile Günü' etkinliği
YEREL

ŞIRNAK'TA 'AİLE GÜNÜ' ETKİNLİĞİ
Silopi'de minik öğrencilerden annelerine çiçek
YEREL

SİLOPİ'DE MİNİK ÖĞRENCİLERDEN ANNELERİNE ÇİÇEK
Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe
YEREL

ŞIRNAK'TA TERÖR ÖRGÜTÜNE BÜYÜK DARBE

Dicle Elektrik personeline İSG eğitimi
YEREL

DİCLE ELEKTRİK PERSONELİNE İSG EĞİTİMİ
Şırnak'ta &quot;Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası&quot; etkinliği
YEREL

ŞIRNAK'TA "KARAYOLU GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI" ETKİNLİĞİ
Silopi'de Osmanlıca kursu açıldı
YEREL

SİLOPİ'DE OSMANLICA KURSU AÇILDI
Cizre'nin Dirsekli köyünde alt yapı çalışması
YEREL

CİZRE'NİN DİRSEKLİ KÖYÜNDE ALT YAPI ÇALIŞMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!