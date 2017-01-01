Nöbette kalp krizi geçiren güvenlik korucusu şehit oldu

ŞIRNAK (AA) - İdil ilçesinde nöbet sırasında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu şehit oldu.
İlçeye bağlı Aksoy köyünde görev yapan güvenlik korucusu Şerif Aybar (36), nöbet tuttuğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
İdil Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından evli ve 9 çocuk babası Aybar'ın cenazesi, götürüldüğü köyünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine, Aybar'ın yakınları ile Şırnak Valisi Ali İhsan Su, İdil Kaymakamı Ersin Tepeli, 23. Jandarma Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş ve vatandaşlar katıldı.