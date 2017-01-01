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GÜNCELLEME - Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması

16 Mayıs 2017 Salı, 23:04

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı, 5'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı olmak şartıyla 6 kişi salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yenikent Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen aralarında eski futbolcu ve teknik direktör Şaban Yıldırım'ın da bulunduğu şüpheliler, adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Yıldırım, emekli polis memuru D.K, satış danışmanı M.A. ve emekli N.P, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

İşçi M.U. serbest bırakılırken, ev hanımı A.Y. ve M.P, esnaf H.A, sivil E.Y. ve muhasebeci N.B, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi.

Öte yandan, şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia ediliyor.

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