Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Tuncer (74) idaresindeki 07 UK 900 plakalı kamyonet, Küçüklü Mahallesi Yöreme mevkisinde yol kenarındaki kayalıklara çarparak şarampole devrildi.
Yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonet, bir ağaca çarparak durdu. Kazada, kamyonetten fırlayan sürücü Tuncer ile Halil Yiğit (74) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Tuncer yaşamını yitirdi. Halil Yiğit'in tedavisi devam ediyor.