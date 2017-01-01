Antalya'da maden ocağında gaz sıkışması

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) 7 kişilik ekip, Antalya'nın Kemer ilçesindeki kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu ocakta mahsur kalan 2 işçinin kurtarılma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.
TTK Merkez Kozlu Tahlisiye istasyonunda toplanan 1 mühendis ve 6 madenciden oluşan ekip, malzemelerini araçlara yükleyerek midibüsle Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki Zonguldak Havalimanı'na hareket etti.
Kurtarma ekibinin, havalimanından uçakla Antalya'ya ulaştırılacağı bildirildi.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Mali Sekreteri Binali Acun, gazetecilere yaptığı açıklamada, TTK tahlisiye ekiplerinin Antalya'ya kurtarma çalışmaları için yola çıktığını belirterek, "İnşallah ekiplerimiz kimsenin burnu kanamadan yardımcı olur. İşçiler inşallah sağ salim çıkarlar. Biri teknik eleman olmak üzere 7 kişilik ekibimiz gidiyor." ifadelerini kullandı.