ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya'da maden ocağında gaz sıkışması

16 Mayıs 2017 Salı, 23:06
Antalya'da maden ocağında gaz sıkışması

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) 7 kişilik ekip, Antalya'nın Kemer ilçesindeki kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu ocakta mahsur kalan 2 işçinin kurtarılma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

TTK Merkez Kozlu Tahlisiye istasyonunda toplanan 1 mühendis ve 6 madenciden oluşan ekip, malzemelerini araçlara yükleyerek midibüsle Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki Zonguldak Havalimanı'na hareket etti.

Kurtarma ekibinin, havalimanından uçakla Antalya'ya ulaştırılacağı bildirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Mali Sekreteri Binali Acun, gazetecilere yaptığı açıklamada, TTK tahlisiye ekiplerinin Antalya'ya kurtarma çalışmaları için yola çıktığını belirterek, "İnşallah ekiplerimiz kimsenin burnu kanamadan yardımcı olur. İşçiler inşallah sağ salim çıkarlar. Biri teknik eleman olmak üzere 7 kişilik ekibimiz gidiyor." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Zonguldak'ta kaybolan lise öğrencisi bulundu
YEREL

ZONGULDAK'TA KAYBOLAN LİSE ÖĞRENCİSİ BULUNDU
Erdemir Anadolu Lisesinden yağlı boya sergisi
YEREL

ERDEMİR ANADOLU LİSESİNDEN YAĞLI BOYA SERGİSİ
Voleybol takımından Tekin'e ziyaret
YEREL

VOLEYBOL TAKIMINDAN TEKİN'E ZİYARET
Zonguldak'ta cinsel istismar davasında karar
YEREL

ZONGULDAK'TA CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA KARAR
BEÜ Ulusal Gençlik Parlamentosunda tanıtıldı
YEREL

BEÜ ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSUNDA TANITILDI
Çaydeğirmeni beldesinde 19 Mayıs etkinliği
YEREL

ÇAYDEĞİRMENİ BELDESİNDE 19 MAYIS ETKİNLİĞİ
BEÜ, SAR verilerinin kullanımında danışmanlık hizmeti verecek
YEREL

BEÜ, SAR VERİLERİNİN KULLANIMINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERECEK
Devrek'te obezite ve diyabet programı etkinliği
YEREL

DEVREK'TE OBEZİTE VE DİYABET PROGRAMI ETKİNLİĞİ
BEÜ'de bilgisayar destekli simülasyon laboratuvarı hizmete girdi
YEREL

BEÜ'DE BİLGİSAYAR DESTEKLİ SİMÜLASYON LABORATUVARI HİZMETE GİRDİ
Bahçede otlarken elektrik çarpan inek telef oldu
YEREL

BAHÇEDE OTLARKEN ELEKTRİK ÇARPAN İNEK TELEF OLDU
MESTEK 2018'de BEÜ'de gerçekleştirilecek
YEREL

MESTEK 2018'DE BEÜ'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Zonguldak nüfusunun yüzde 14'ünü genç nüfus oluşturdu
YEREL

ZONGULDAK NÜFUSUNUN YÜZDE 14'ÜNÜ GENÇ NÜFUS OLUŞTURDU
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukları
ŞİPŞAK

İŞTE BÜLENT SERTTAŞ'IN KIZI

1
  • 2 Muhabirin zor anları
  • 3 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 4 Çıplak fotoğrafını paylaştı