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Atiker Konyaspor, kupada ilk kez finalde

16 Mayıs 2017 Salı, 23:16


KONYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Atiker Konyaspor, kulüp tarihinde ilk kez kupada finalde oynama hakkını elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Atiker Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaştı.

İlk maçta Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Atiker Konyaspor, rövanşta rakibini Bajic'in attığı iki golle yenerek, kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda finale yükselme sevinci yaşadı.


- Bajic Kasımpaşa'yı yine boş geçmedi


Kasımpaşa karşısında 2 gol atan Riad Bajic, takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Bu sezon 4 kez Kasımpaşa ile karşılaşan Atiker Konyaspor'da Bajic, İstanbul temsilcisinin kalesine 5 gol attı.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa karşısında bir golü bulunan Bajic, ligin 27. haftasındaki maçta da yine bir gol atmıştı. Kupa maçında da bu seriyi bozmayan Bajic, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları İstanbul temsilcisine iki maçta üç gol atma başarısı gösterdi.

Bajic, bu sezonki gol sayısını 28'e çıkardı.


- Genç futbolcular karton kupalarla sahaya çıktı


Atiker Konyaspor'un altyapı futbolcuları, maçın sonunda ellerindeki karton kupalarla sahaya çıktı.

Sahada tur atan futbolcular, daha sonra orta alana gelerek ellerindeki kupalarla medya mensuplarına görüntü verdi.

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