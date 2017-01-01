Suriye'deki iç savaş

KİLİS (AA) - Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü motosikletin infilak etmesi sonucu yaralanan 1'i çocuk 2 kişi Kilis'e getirildi.
Alınan bilgiye göre, Azez'deki Özgür Suriye polisine ait bir merkezin önüne bırakılan bomba yüklü motosiklet patladı.
Patlaması sonucunda biri polis 4 kişi yaralandı.
Yaralılardan durumu ağır olan 1'i çocuk 2 kişi, yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.
Burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.