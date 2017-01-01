ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Suriye'deki iç savaş

16 Mayıs 2017 Salı, 23:23

KİLİS (AA) - Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü motosikletin infilak etmesi sonucu yaralanan 1'i çocuk 2 kişi Kilis'e getirildi.

Alınan bilgiye göre, Azez'deki Özgür Suriye polisine ait bir merkezin önüne bırakılan bomba yüklü motosiklet patladı.

Patlaması sonucunda biri polis 4 kişi yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan 1'i çocuk 2 kişi, yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Mezuniyet sevincini bebeğiyle yaşadı
YEREL

MEZUNİYET SEVİNCİNİ BEBEĞİYLE YAŞADI
Vali Çataklı SGK Çalışanlarını Kabul Etti
YEREL

VALİ ÇATAKLI SGK ÇALIŞANLARINI KABUL ETTİ
&quot;Kilis, nüfusuna göre istihdam seferberliğinde 3. sırada&quot;
YEREL

"KİLİS, NÜFUSUNA GÖRE İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE 3. SIRADA"
Kilis'te 28 bin 933 çalışan, 12 bin 674 emekli bulunuyor
YEREL

KİLİS'TE 28 BİN 933 ÇALIŞAN, 12 BİN 674 EMEKLİ BULUNUYOR
Üniversite de &quot;Dinsel Şiddet ve İslamofobi&quot; konulu konferans düzenlendi
YEREL

ÜNİVERSİTE DE "DİNSEL ŞİDDET VE İSLAMOFOBİ" KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukları
ŞİPŞAK

İŞTE BÜLENT SERTTAŞ'IN KIZI

1
  • 2 Muhabirin zor anları
  • 3 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 4 Çıplak fotoğrafını paylaştı